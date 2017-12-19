"Манчестер Юнайтед" готов обменять Мхитаряна на защитника "Ювентуса"

Английский "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус" могут совершить обмен своими игроками, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" заинтересованы в подписании защитника "старой сеньоры" Алекса Сандро. За 26-летнего бразильца "Юнайтед" готов предложить не только денежную компенсацию, но и своего полузащитника Генриха Мхитаряна. Однако "Юве" больше интересует не армянин, а защитник англичан Дейли Блинд, поэтому итальянский гранд хотел бы включить в возможную сделку именно игрока сборной Голландии.

Напомним, Малком прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru