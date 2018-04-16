"Манчестер Юнайтед" готов обменять на Бэйла одного из своих лидеров

"Манчестер Юнайтед" рассматривает варианты с подписанием нападающего "Реала" Гарета Бэйла.

Как сообщают испанские СМИ, манкунианцы готовы включить в сделку по валлийцу хавбека Поля Погба, у которого недавно был конфликт с наставником команды Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Бэйл сыграл 32 матча, отметился 14 голами и 8 ассистами.

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