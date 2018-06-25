"Манчестер Юнайтед" готов обменять Погба в "Реал"

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"Манчестер Юнайтед" готов обменять Погба в "Реал""Манчестер Юнайтед" готов обменять своего полузащитника Поля Погба в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, стало известно, что "красные дьяволы" намерены включить 25-летнего хавбека в будущую возможную сделку по вингеру королевского клуба Гарету Бэйлу, дабы снизить сумму компенсации за валлийца.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда ПСЖ. | soccernews.ru

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