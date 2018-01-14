"Манчестер Юнайтед" готов обменяться игроками с "Реалом"

Теги манчестер юнайтедреал мадриддавид де хеамарко асенсио

"Манчестер Юнайтед" готов обменяться игроками с "Реалом"Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные дьяволы" планируют предпринять попытки подписать следующим летом вингера королевского клуба Марко Асенсио. Побудить же "сливочных" расстаться со своим перспективным игроком "Юнайтед" рассчитывает путем включения в сделку своего голкипера Давида Де Хеа, которым уже долгое время интересуется "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поставил Санчесу ультиматум. | soccernews.ru

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