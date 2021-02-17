"Манчестер Юнайтед" готов отдать за защитника "Севильи" 70 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" готов отдать за защитника "Севильи" 70 миллионов евро"Манчестер Юнайтед" рассматривает защитника "Севильи" Жюля Кунде, как перспективное усиление своей защитной линии, сообщает La Razon.

Как заявляет источник, англичане готовы купить 22-летнего француза за 70 миллионов евро. Однако, этого может быть недостаточно, поскольку у футболиста в контракте прописана сумма отступных в 90 миллионов евро, а само соглашение в "Севильей" действует до 2024 года.

"Манкунианцы" не единственный претендент на молодого защитника, кроме них Кунде заинтересовал "Барселону" и "Реал".

В текущем сезоне француз провел 31 матч во всех турнирах. На его счету 3 гола 4 желтые карточки. 

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