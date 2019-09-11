"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбатони кроострансферы

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии

Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с продажей полузащитника Поля Погба.

По информации El Chiringuito, "красные дьяволы" могут пойти на продажу француза, но при одном условии.

Английский клуб хочет, чтобы "бланкос" включили в сделку немецкого хавбека Тони Крооса.

Напомним, что "Реал" пытался купить Погба вплоть до завершения летнего трансферного окна. Возможно, стороны вернутся к переговорам уже зимой.

Не пропустите: Рамос высказался о возможном переходе Погба в "Реал". | http://soccernews.ru
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