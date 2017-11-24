"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Гризманну

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"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Гризманну

"Манчестер Юнайтед" намерен составить "Барселоне" конкуренцию в борьбе за форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как сообщает Daily Star, каталонский клуб предлагает футболисту пятилетнее соглашение с зарплатой 14,5 миллиона евро в год. Однако игрок требует оклад размеров в 20 миллионов. Отметим, что столько получает Луис Суарес.

В свою очередь "МЮ" готов в два раза увеличить предложение "Барселоны".

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