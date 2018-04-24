"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Лангле

"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение каталонской "Барселоны" по защитнику "Севильи" Клеману Лангле.

Так, по сведениям FootMercato, который ссылается на британскую прессу, дабы заполучить в свои ряды 22-летнего бека андалусийцев, "красные дьяволы" планируют сделать более выгодное предложение, нежели "сине-гранатовые", как самому французу, так и его клубу.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 49 матчах за "Севилью".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене ключевыми игроками с "Реалом". | soccernews.ru