"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Лангле

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"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Лангле"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение каталонской "Барселоны" по защитнику "Севильи" Клеману Лангле.

Так, по сведениям FootMercato, который ссылается на британскую прессу, дабы заполучить в свои ряды 22-летнего бека андалусийцев, "красные дьяволы" планируют сделать более выгодное предложение, нежели "сине-гранатовые", как самому французу, так и его клубу.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 49 матчах за "Севилью".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене ключевыми игроками с "Реалом". | soccernews.ru

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