"Манчестер Юнайтед" готов перехватить Неймара у "Реала"

"Манчестер Юнайтед" готов нарушить трансферные планы мадридскому "Реалу", информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" планируют вмешаться в борьбу за форварда ПСЖ Неймара, если тот таки решит сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона. При этом "Юнайтед" вполне будет готов заманить бразильца в АПЛ солидным предложением и обновить мировой трансферный рекорд.

Напомним, "Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru