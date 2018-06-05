"Манчестер Юнайтед" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Севильи" Клемана Лангле, главным претендентом на которого называется каталонская "Барселона".

Так, по сведениям L'Equipe, "красные дьяволы" намерены уже в ближайшее время предпринять попытки заполучить 22-летнего бека "красно-белых". В подписании француза, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро, заинтересован лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

В завершившемся сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матчах за "Севилью".

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" близка к подписанию Лангле. | soccernews.ru