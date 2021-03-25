"Манчестер Юнайтед" готов платить Сульшеру почти миллион евро в месяц

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"Манчестер Юнайтед" готов платить Сульшеру почти миллион евро в месяц

Фото: твиттер Mirror Football/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб готов платить тренеру 975 тысяч евро в месяц. Новый контракт может быть подписан до лета 2024 года. Нынешнее соглашение истекает в 2022 году.

48-летний Сульшер тренирует "Манчестер Юнайтед". Лучшим достижением клуба под его руководством является третье место в чемпионате Англии в прошлом сезоне.

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