"Манчестер Юнайтед" готов платить Сульшеру почти миллион евро в месяц
Фото: твиттер Mirror Football/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, английский клуб готов платить тренеру 975 тысяч евро в месяц. Новый контракт может быть подписан до лета 2024 года. Нынешнее соглашение истекает в 2022 году.
48-летний Сульшер тренирует "Манчестер Юнайтед". Лучшим достижением клуба под его руководством является третье место в чемпионате Англии в прошлом сезоне.
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|2
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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