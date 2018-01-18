"Манчестер Юнайтед" готов побороться с "Манчестер Сити", ПСЖ, "Челси" и "Барселоной" за общую трансферную цель

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"Манчестер Юнайтед" готов побороться с "Манчестер Сити", ПСЖ, "Челси" и "Барселоной" за общую трансферную цельАнглийский "Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует The Guardian.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" также включились в гонку за 26-летним хавбеком "орлят", свою заинтересованность в котором ранее проявили "Манчестер Сити", лондонский "Челси", ПСЖ и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Сери забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за "Ниццу".

Напомним, подписание Санчеса обойдется "Манчестер Юнайтед" в 200 миллионов евро. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
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