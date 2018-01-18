"Манчестер Юнайтед" готов побороться с "Манчестер Сити", ПСЖ, "Челси" и "Барселоной" за общую трансферную цель

Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует The Guardian.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" также включились в гонку за 26-летним хавбеком "орлят", свою заинтересованность в котором ранее проявили "Манчестер Сити", лондонский "Челси", ПСЖ и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Сери забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за "Ниццу".

Напомним, подписание Санчеса обойдется "Манчестер Юнайтед" в 200 миллионов евро. | soccernews.ru