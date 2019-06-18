"Манчестер Юнайтед" готов почти в два раза увеличить зарплату Погба

"Манчестер Юнайтед" не теряет надежд сохранить полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианский клуб готов увеличить зарплату звёздного футболиста почти в два раза.

Сейчас француз зарабатывает на "Олд Траффорд" почти 17 миллионов евро в год, а по новому контракту его оклад может вырасти до 29 миллионов. Столько же получает чилийский нападающий Алексис Санчес, который является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Напомним, что интерес к Погба проявляют "Реал", "Ювентус" и ПСЖ. Его соглашение с "МЮ" истекает в 2021 году.

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