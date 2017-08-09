"Манчестер Юнайтед" готов подписать новый контракт с Ибрагимовичем

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может вновь игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб уже начал переговоры с футболистом о подписании однолетнего контракта. В данный момент форвард восстанавливается после травмы колена и вернется в строй не раньше ноября.

В прошлом сезоне 35-летний Ибрагимович провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.

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