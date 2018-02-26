"Манчестер Юнайтед" готов потратить 110 миллионов евро на нового форварда

Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует The Sun.

По сведениям издания, ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы выложить за 25-летнего нападающего "нерадзурри" 110 миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанной в контракте аргентинца.

В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Интер".

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси". | soccernews.ru