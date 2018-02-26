"Манчестер Юнайтед" готов потратить 110 миллионов евро на нового форварда
Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует The Sun.
По сведениям издания, ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы выложить за 25-летнего нападающего "нерадзурри" 110 миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанной в контракте аргентинца.
В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Интер".
Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси". | soccernews.ru
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|О
|1
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|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
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|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
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|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
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|Хаддерсфилд Таун
|28
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|15
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|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
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|Сток Сити
|28
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|20
|Вест Бромвич Альбион
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