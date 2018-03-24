"Манчестер Юнайтед" готов потратить 150 миллионов евро на замену для Погба

Теги манчестер юнайтедсауль ньигесполь погбажозе моуриньюатлетико мадрид

"Манчестер Юнайтед" готов потратить 150 миллионов евро на замену для ПогбаГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с потенциальной заменой полузащитнику своей команды Полю Погба, с которым у него возник конфликт.

Так, по сведениям El Gol Digital, ближайшим летом "красные дьяволы" намерены предпринять попытки подписать хавбека мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса. За 23-летнего игрока середины поля "Юнайтед" будет готов выложить 150 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока с "матрасниками".

В нынешнем сезоне Сауль забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Баварии". | soccernews.ru

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