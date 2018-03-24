"Манчестер Юнайтед" готов потратить 150 миллионов евро на замену для Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с потенциальной заменой полузащитнику своей команды Полю Погба, с которым у него возник конфликт.

Так, по сведениям El Gol Digital, ближайшим летом "красные дьяволы" намерены предпринять попытки подписать хавбека мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса. За 23-летнего игрока середины поля "Юнайтед" будет готов выложить 150 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока с "матрасниками".

В нынешнем сезоне Сауль забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Баварии". | soccernews.ru