"Манчестер Юнайтед" готов потратить 190 миллионов евро на нового форварда

"Манчестер Юнайтед" планирует следующим летом ошарашить трансферный, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "красные дьяволы" готовятся сделать предложение в размере 190 миллионов евро по ведущему бомбардиру лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну, который лишь недавно подписал новый контракт со своим клубом сроком до лета 2022-го года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Моуринью. | soccernews.ru