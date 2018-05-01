"Манчестер Юнайтед" готов потратить 200 миллионов евро на ключевого игрока своего конкурента

Теги манчестер юнайтедливерпульмохамед салах

"Манчестер Юнайтед" готов потратить 200 миллионов евро на ключевого игрока своего конкурентаБлижайшим летом "Манчестер Юнайтед" намерен предпринять попытки подписать лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям 90min.com, который ссылается на испанскую прессу, по окончанию текущего сезона "красные дьяволы" будут готовы заплатить за 25-летнего вингера "красных" 200 миллионов евро, что станет новым трансферным рекордом клуба.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 48 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" уже работает над сохранением Салаха. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
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20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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