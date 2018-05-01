"Манчестер Юнайтед" готов потратить 200 миллионов евро на ключевого игрока своего конкурента

Ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" намерен предпринять попытки подписать лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям 90min.com, который ссылается на испанскую прессу, по окончанию текущего сезона "красные дьяволы" будут готовы заплатить за 25-летнего вингера "красных" 200 миллионов евро, что станет новым трансферным рекордом клуба.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 48 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" уже работает над сохранением Салаха. | soccernews.ru