"Манчестер Юнайтед" готов потратить 60 миллионов евро на нового защитника

Теги наполиманчестер юнайтедэльсеид хюсай

"Манчестер Юнайтед" готов потратить 60 миллионов евро на нового защитника"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом за 24-летнего бека "партенопейцев" "красные дьяволы" будут готовы выложить 60 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве суммы отступных.

В нынешнем сезоне Хюсай сделал 1 результативную передачу в 46 матчах за "Наполи".

Напомним, манчестерские гранды готовы побороться за ведущего хавбека "Реала". | soccernews.ru

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