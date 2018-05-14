"Манчестер Юнайтед" готов потратить 60 миллионов евро на нового защитника

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом за 24-летнего бека "партенопейцев" "красные дьяволы" будут готовы выложить 60 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве суммы отступных.

В нынешнем сезоне Хюсай сделал 1 результативную передачу в 46 матчах за "Наполи".

Напомним, манчестерские гранды готовы побороться за ведущего хавбека "Реала". | soccernews.ru