"Манчестер Юнайтед" готов потратить 90 миллионов евро на нового хавбека

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" определили 23-летнего хавбека "орлов" одной из своих приоритетных трансферных целей на ближайшее лето. За него они будут готовы выложить 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за "Лацио".