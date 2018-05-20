"Манчестер Юнайтед" готов потратить 90 миллионов евро на нового хавбека

Теги сергей милинкович-савичлациоманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" готов потратить 90 миллионов евро на нового хавбека"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" определили 23-летнего хавбека "орлов" одной из своих приоритетных трансферных целей на ближайшее лето. За него они будут готовы выложить 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за "Лацио".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Атлетико". | soccernews.ru

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