"Манчестер Юнайтед" готов потратить более 200 миллионов евро на Мбаппе

Теги килиан мбаппепсжнеймарантони мартиаль

"Манчестер Юнайтед" готов потратить более 200 миллионов евро на Мбаппе"Манчестер Юнайтед" готов предпринять попытки подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 19-летнего нападающего парижан этим летом "красные дьяволы" могут выложить до 270-ти миллионов евро. При этом сумма трансфера перспективного футболиста может быть снижена за счет включения в возможную сделку по нему вингера манкунианцев Антони Мартиаля.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может поучаствовать в тройной многомиллионной сделке с "Реалом" и "Ювентусом". | soccernews.ru

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