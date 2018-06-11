"Манчестер Юнайтед" готов потратить более 200 миллионов евро на Мбаппе

"Манчестер Юнайтед" готов предпринять попытки подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 19-летнего нападающего парижан этим летом "красные дьяволы" могут выложить до 270-ти миллионов евро. При этом сумма трансфера перспективного футболиста может быть снижена за счет включения в возможную сделку по нему вингера манкунианцев Антони Мартиаля.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может поучаствовать в тройной многомиллионной сделке с "Реалом" и "Ювентусом". | soccernews.ru