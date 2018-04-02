"Манчестер Юнайтед" готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников

Теги манчестер юнайтедсамюэль умтитиалекс сандро

"Манчестер Юнайтед" готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников

"Манчестер Юнайтед" готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников, сообщает The Times.

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят купить центрбека "Барселоны" Самюэля Умтити за 60 миллионов и левого латераля "Ювентуса" Алекса Сандро за 57 миллионов.

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