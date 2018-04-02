"Манчестер Юнайтед" готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников, сообщает The Times.

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят купить центрбека "Барселоны" Самюэля Умтити за 60 миллионов и левого латераля "Ювентуса" Алекса Сандро за 57 миллионов.

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