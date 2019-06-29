"Манчестер Юнайтед" готов пойти на увеличение зарплаты Рэшфорду

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры с форвардом команды Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

В клубе уверены, что переговоры завершатся в ближайшие дни и, что 21-летний англичанин останется в команде.

"Красные дьяволы" готовы повысить оклад игрока. Его недельная зарплата будет около 300-320 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд просил 220 миллионов евро в неделю.

Футболист выступает за "МЮ" с 2016 года. В минувшем сезоне он играл в 33 матчах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами.

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