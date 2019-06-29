"Манчестер Юнайтед" готов пойти на увеличение зарплаты Рэшфорду

6 Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

"Манчестер Юнайтед" готов пойти на увеличение зарплаты Рэшфорду

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры с форвардом команды Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

В клубе уверены, что переговоры завершатся в ближайшие дни и, что 21-летний англичанин останется в команде.

"Красные дьяволы" готовы повысить оклад игрока. Его недельная зарплата будет около 300-320 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд просил 220 миллионов евро в неделю.

Футболист выступает за "МЮ" с 2016 года. В минувшем сезоне он играл в 33 матчах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами.

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Комментарии

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Крош
Крош

"просил 220 миллионов евро в неделю."Вы вообще охренели что ли?То левые аккаунты,то постоянные орфографические или грамматические ошибки."Его недельная зарплата будет около 300-320 миллионов евро."

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Ёжик
Ёжик

Крош,а не охренел ли ты? То накрученные плюсы, то вообще путаешь нас с другими персонажами,а ещё гонишь что то на администрацию. Я же ведь нормально объяснил тебе ,что о нас ты точно не знаешь! мы твои хэйтеры. так что нужно гнать на модераторов и путать нас с другими пользователями этого сайта, следи за своим базаром,когда собираешься что то высрать в комментах КрошКА)

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Крош
Крош

Пьянь или Петушалду-Мадрид,или вы оба - вам разве не нужно делать д/з?А то в понедельник 2 принесете домой,вам запретят сидеть за ПК.Только не расплачьтесь потом.

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Лосяш
Лосяш

да, все таки ,ты родился таким сказочным)

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Лосяш
Лосяш

сколько раз тебе нужно объяснить чтобы ты понял? Это не Пьян и не Петушалду! ЗАПОМНИ! пжлста ,а то ведь неудобно потом перед ними тебе будет.

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Крош
Крош

Прилетят вместе с пешеходом на летающей тарелке?

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