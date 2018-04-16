"Манчестер Юнайтед" готов пожертвовать двумя своими ключевыми игроками ради подписания Роналду

Теги манчестер юнайтедреал мадридкриштиану роналдудавид де хеаполь погба

"Манчестер Юнайтед" готов пожертвовать двумя своими ключевыми игроками ради подписания Роналду"Манчестер Юнайтед" готов пожертвовать двумя своими ключевыми игроками ради подписания форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "красные дьяволы" планируют сделать предложение по лидеру атак "сливочных" в размере 150-ти миллионов евро. При этом "Юнайтед" готов включить  сделку по португальцу своего голкипера Давида Де Хеа, которого клуб оценил в 100 миллионов евро, или полузащитника Поля Погба, стоимость которого была установлена на уровне 75-ти миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" соблазняет ключевого хавбека "Барселоны" выгодным контрактом. | soccernews.ru

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