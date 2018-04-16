"Манчестер Юнайтед" готов пожертвовать двумя своими ключевыми игроками ради подписания Роналду
"Манчестер Юнайтед" готов пожертвовать двумя своими ключевыми игроками ради подписания форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "красные дьяволы" планируют сделать предложение по лидеру атак "сливочных" в размере 150-ти миллионов евро. При этом "Юнайтед" готов включить сделку по португальцу своего голкипера Давида Де Хеа, которого клуб оценил в 100 миллионов евро, или полузащитника Поля Погба, стоимость которого была установлена на уровне 75-ти миллионов евро.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" соблазняет ключевого хавбека "Барселоны" выгодным контрактом. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гаттузо поделился информацией о трансферных планах "Милана"
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Зидан рассказал о проблеме антимадридизма
-
"Барселона" определилась с заменой Иньесте
-
Дюгарри в очередной раз раскритиковал Неймара
-
Бенитес прокомментировал возможность возглавить "Арсенал"
-
Бонуччи: "Для меня выигрыш "Ювентусом" Лиги Чемпионов в текущем сезоне был бы большим ударом"
-
"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы Роналду
-
ПСЖ готов расстаться с двумя своими бывшими лидерами
-
Караваев: "В Голландии смотрят на назначение Слуцкого позитивно"
-
Зидан прокомментировал травму Видаля
-
Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Де Хеа
-
Цаллагов пропустит матч с "Зенитом"
-
"Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Тоттенхэма"
-
"Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфиналами с "Баварией"
-
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля
-
Краневиттер: "Попадание в Лигу Чемпионов станет для "Зенита" неплохим результатом"
-
Вырученные с продажи Хамеса средства, "Реал" планирует направить на покупку нового вратаря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|33
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|33
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24