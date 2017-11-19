"Манчестер Юнайтед" готов приобрести четырех игроков, чтобы не допустить ухода Моуринью

Теги манчестер юнайтедпсжжозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" готов приобрести четырех игроков, чтобы не допустить ухода МоуриньюАнглийский "Манчестер Юнайтед" готов приобрести четырех игроков, чтобы не допустить ухода своего главного тренера Жозе Моуринью.

Так, по информации Daily Mail, руководство "красных дьяволов" планирует выделить средства на подписание форварда Антуана Гризманна ("Атлетико"), вингера Гарета Бэйла ("Реал") и полузащитников Карлоса Солера ("Валенсия") и Эмиля Форсберга ("РБ Лейпциг"), которых видеть в своей команде желает португальский специалист, дабы тот отказался от своего возможного ухода во французский ПСЖ.

Напомним, Моуринью прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Ньюкаслом". | soccernews.ru

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