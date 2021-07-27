"Манчестер Юнайтед" готов продать 8 футболистов

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"Манчестер Юнайтед" готов продать 8 футболистов

Фото: инстаграм Антони Марсьяля/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен разгрузить состав в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб готов продать защитников Алекса Теллеса, Диогу Далота, Брэндона Уильямса, Фила Джонса, полузащитников Андреаса Перейру, Даниэля Джеймса и Джесси Лингарда, а также нападающего Антони Марсьяля.

Напомним, что этим летом "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо за 85 миллионов евро, а также бесплатно подписал голкипера "Астон Виллы" Тома Хитона. Кроме того, манкунианцы в ближайшее время оформят трансфер защитника "Реала" Рафаэля Варана. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро.

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