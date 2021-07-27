"Манчестер Юнайтед" готов продать 8 футболистов
Фото: инстаграм Антони Марсьяля/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" намерен разгрузить состав в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
По сведениям источника, английский клуб готов продать защитников Алекса Теллеса, Диогу Далота, Брэндона Уильямса, Фила Джонса, полузащитников Андреаса Перейру, Даниэля Джеймса и Джесси Лингарда, а также нападающего Антони Марсьяля.
Напомним, что этим летом "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо за 85 миллионов евро, а также бесплатно подписал голкипера "Астон Виллы" Тома Хитона. Кроме того, манкунианцы в ближайшее время оформят трансфер защитника "Реала" Рафаэля Варана. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18