"Манчестер Юнайтед" готов продать Де Хеа при одном условии

"Манчестер Юнайтед" готов продать вратаря Давида Де Хеа при одном условии, сообщает испанская пресса.

"Красные дьяволы" рассчитывают купить голкипера "Атлетико" Яна Облака и только в случае оформления этой сделки клуб рассмотрит предложения по 27-летнему испанцу.

Напомним, что главным претендентом на Де Хеа считается мадридский "Реал".

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