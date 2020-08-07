"Манчестер Юнайтед" готов продать Лингарда

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"Манчестер Юнайтед" готов продать Лингарда

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард близок к уходу из клуба, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы расстаться со своим воспитанником этим летом.

27-летний футболист уже проигрывает конкуренцию более молодым партнёрам, а после трансфера Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" его игровое время может свестись к минимуму.

В этом сезоне Лингард сыграл за "МЮ" 39 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 17,5 миллионов евро.

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