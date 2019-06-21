"Манчестер Юнайтед" готов продать Лукаку за 85 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" готов продать Лукаку за 85 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" намерен продать нападающего Ромелу Лукаку не меньше, чем за 85 миллионов евро, пишет Sky Sports.

По данным источника, пока ни один клуб не предложил за 26-летнего бельгийца желаемую сумму. Главным претендентом на Лукаку является "Интер", однако у клуба пока нет запрашиваемой суммы. Миланцам необходимо продать игроков на 34 миллиона евро, чтобы купить форварда.

Соглашение бельгийца с английским клубом рассчитано до 2022 года.

Игрок играет в "МЮ" с лета 2017 года. В минувшем сезоне он забил 12 голов в 32 матчах АПЛ.

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