"Манчестер Юнайтед" готов продать Мартиаля ради будущего громкого подписания

Теги реал мадридантони мартиальманчестер юнайтедгарет бэйл

"Манчестер Юнайтед" готов продать Мартиаля ради будущего громкого подписания"Манчестер Юнайтед" готов продать своего вингера Антони Мартиаля ради будущего громкого подписания, информирует  Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "красные дьяволы" планируют расстаться с 22-летним французом, чтобы освободить средства и место в составе команды для приобретения Гарета Бэйла из мадридского "Реала".

Главным претендентом на Мартиаля называется туринский "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с трансферным бюджетом на лето. | soccernews.ru

комментарии
Доброжелатель

Зачем? Бэйл в лазарете всё время будет, можно оставить.

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