"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба при одном условии

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с хавбеком Полем Погба.

Однако как сообщает Marca, "МЮ" попросил француза повременить с уходом, пока ему не будет найдена замена. Ранее интерес к игроку проявляли ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".

Контракт Погба с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее клуб оценивал игрока в 150 миллионов евро.

В минувшем сезоне на его счету 16 голов и 11 ассистов в 47 играх.

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