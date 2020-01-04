"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба в январе

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"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба в январе

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб уже в это трансферное окно.

Как сообщает Daily Star, "МЮ" особо не горит желанием расставаться с французом, однако клуб готов передумать если за игрока предложат не менее 176 миллионов евро.

Напомним, что в настоящее время Погба нуждается в операции на лодыжке, из-за чего может выбыть на длительный срок.

В этом сезоне Погба провел восемь игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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