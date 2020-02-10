"Манчестер Юнайтед" готов продать Санчеса этим летом

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"Манчестер Юнайтед" готов продать Санчеса этим летом

"Манчестер Юнайтед", возможно, продаст нападающего Алексиса Санчеса в летнее трансферное окно, утверждает Manchester Evening News.

На данный момент форвард выступает в "Интере" на правах аренды.

По данным источника, руководство клуба занимается поиском потенциальных покупателей для Санчеса. Ранее главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер заявлял, что футболист вернётся летом в команду. Однако сделано это было для того, чтобы цена на игрока не упала.

В этом сезоне чилиец участвовал в 7 матчах Серии А, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

А еще: Сульшер: "Санчес вернется летом и докажет, что он хороший футболист"| http://soccernews.ru
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