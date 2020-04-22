"Манчестер Юнайтед" готов продать защитника Диогу Далота

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"Манчестер Юнайтед" готов продать защитника Диогу Далота

"Манчестер Юнайтед" хочет расстаться с защитником Диогой Далотой в летнее трансферное окно. Об этом пишет Goal.com.

По данным источника, руководство английского клуба футболист слишком часто травмируется, поэтому "красные дьяволы" готовы отпустить 21-летнего игрока, если поступит выгодное предложение. Трансферная стоимость защитника - 18 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Далота провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.

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