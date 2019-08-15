"Манчестер Юнайтед" готов продлить контракт с Линеделефом до 2025 года
"Манчестер Юнайтед" готов продлить контракт с игроком команды Виктором Линделефом, передает Sky Sports.
Соглашение 24-летнего футболиста будет рассчитано до 2025 года. "МЮ" готовы платить шведу 163 тысячи евро в неделю.
Линделеф выступает в стане "красных дьяволов" с лета 2017 года. Его трансфер обошелся клубу в 35 миллионов евро. Нынешнее соглашение истекает в 2021 года. В минувшем сезоне он выступал в 40 встречах, отметившись 1 голом.
А еще: Дженгиз Юндер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года| http://soccernews.ru
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Дженгиз Юндер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|1
|3
|2
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|3
|Ливерпуль
|1
|3
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Арсенал Лондон
|1
|3
|8
|Борнмут
|1
|1
|9
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|10
|Кристал Пэлас
|1
|1
|11
|Эвертон
|1
|1
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|15
|Астон Вилла
|1
|0
|16
|Норвич Сити
|1
|0
|17
|Саутгемптон
|1
|0
|18
|Уотфорд
|1
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0