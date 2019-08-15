"Манчестер Юнайтед" готов продлить контракт с Линеделефом до 2025 года

"Манчестер Юнайтед" готов продлить контракт с игроком команды Виктором Линделефом, передает Sky Sports.

Соглашение 24-летнего футболиста будет рассчитано до 2025 года. "МЮ" готовы платить шведу 163 тысячи евро в неделю.

Линделеф выступает в стане "красных дьяволов" с лета 2017 года. Его трансфер обошелся клубу в 35 миллионов евро. Нынешнее соглашение истекает в 2021 года. В минувшем сезоне он выступал в 40 встречах, отметившись 1 голом.

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