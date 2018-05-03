"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с двумя защитниками

"Манчестер Юнайтед" ближайшим летом готов расстаться с двумя защитниками - Дэйли Блиндом и Маттео Дармианом, сообщает The Times.

По сведениям издания, оба футболиста, чьи контракты с клубом рассчитаны до 2019 года, не входят в планы тренерского штаба "красных дьяволов".

Вероятно, и Блинд, и Дармиан продолжат карьеру в Италии, где в их услугах заинтересованы "Рома" и "Ювентус" соответственно.

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