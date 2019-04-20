"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Лукаку

По данным The Telegraph, нападающий "Манчестр Юнайтед" Ромелу Лукаку этим летом может покинуть клуб.

Как пишет источник, английский клуб готов расстаться с 25-летним игроком, если получит хорошее предложение. Бельгиец также заинтересован в смене команды, так как он хочет больше игрового времени.

Трансферная стоимость нападающего - 85 миллионов евро. Соглашение футболиста с "красными дьяволами" действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы ПСЖ, "Интер" и "Бавария".

В текущем сезоне Лукаку участвовал в 42 матчах, забив 15 голов и сделав 4 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов увеличить зарплату де Хеа и Погба | http://soccernews.ru