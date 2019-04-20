"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Лукаку

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтедтрансферыпсжинтер милан

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Лукаку

По данным The Telegraph, нападающий "Манчестр Юнайтед" Ромелу Лукаку этим летом может покинуть клуб.

Как пишет источник, английский клуб готов расстаться с 25-летним игроком, если получит хорошее предложение. Бельгиец также заинтересован в смене команды, так как он хочет больше игрового времени.

Трансферная стоимость нападающего - 85 миллионов евро. Соглашение футболиста с "красными дьяволами" действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы ПСЖ, "Интер" и "Бавария".

В текущем сезоне Лукаку участвовал в 42 матчах, забив 15 голов и сделав 4 ассиста. 

Не пропустите:  "Манчестер Юнайтед" готов увеличить зарплату де Хеа и Погба | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан попросил "Реал" перехватить у "Барселоне" де Лигта

Зидан попросил "Реал" перехватить у "Барселоне" де Лигта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов