"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Погба

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"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Погба

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готов к уходу французского полузащитника Поля Погба бесплатно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство английского клуба приняло тот факт, что футболист может отказаться продлевать контракт, который истекает летом 2022 года. Интерес к хавбеку проявляют "Реал", "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач.

Не пропустите: Погба бурно отреагировал на "фейковую" новость. | http://soccernews.ru
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