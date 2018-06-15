"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Санчесом

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться со своим форвардом Алексисом Санчесом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане "красных дьяволов" остались недовольны выступлением 29-летнего нападающего на "Олд Траффорд". Ввиду этого манкунианцы планируют освободить место в составе для покупки нового игрока в линию атаки.

В завершившемся сезоне Санчес забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 18 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании Павлюченко. | soccernews.ru