"Манчестер Юнайтед" готов сделать 60-миллионное предложение по защитнику "Наполи"

Теги фаузи гуламманчестер юнайтеднаполи

"Манчестер Юнайтед" готов сделать 60-миллионное предложение по защитнику "Наполи"Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника итальянского "Наполи" Фаузи Гулама, информирует The Guardian.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно за 26-летнего бека "партенопейцев" "красные дьяволы" готовы будут заплатить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гулам забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 17 играх за "Наполи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу вингера ПСЖ. | soccernews.ru

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