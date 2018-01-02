"Манчестер Юнайтед" готов сделать 60-миллионное предложение по защитнику "Наполи"

Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника итальянского "Наполи" Фаузи Гулама, информирует The Guardian.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно за 26-летнего бека "партенопейцев" "красные дьяволы" готовы будут заплатить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гулам забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 17 играх за "Наполи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу вингера ПСЖ. | soccernews.ru