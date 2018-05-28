"Манчестер Юнайтед" готов сделать Бэйла самым дорогим игроком в истории

Теги манчестер юнайтедреал мадридгарет бэйл

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Бэйла самым дорогим игроком в истории"Манчестер Юнайтед" готов сделать вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла самым дорогим игроком в истории.

Так, по сведениям The Sun, ближайшим летом "красные дьяволы" могут не пожалеть на приобретение 28-летнего игрока "сливочных" и 230-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" оценил Бэйла дороже Неймара. | soccernews.ru

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