"Манчестер Юнайтед" готов сделать Бэйла своим самым высокооплачиваемым игроком

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"Манчестер Юнайтед" готов сделать Бэйла своим самым высокооплачиваемым игроком"Манчестер Юнайтед" готов сделать вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла своим самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям The Times, "красные дьяволы" вполне могут предложить 28-летнему игроку королевского клуба контракт с окладом в размере 30-ти миллионов евро в год.

На сегодняшний день самую высокую зарплату среди игроков "Юнайтед" получает чилийский форвард Алексис Санчес - порядка 25-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры по Бэйлу. | soccernews.ru

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