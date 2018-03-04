"Манчестер Юнайтед" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером в мире

"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить вратаря Давида Де Хеа в команде.

Как сообщает 101greatgoals, "МЮ" согласен повысить испанцу оклад до 390 тысяч евро в неделю. Таким образом, игрок станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Напомним, что главным претендентом на Де Хеа является "Реал".

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