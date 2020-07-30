"Манчестер Юнайтед" готов сделать Хендерсона одним из самых высокооплачиваемых вратарей Европы

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о продлении контракта с воспитанником клуба Дином Хендерсоном.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" хотят заключить с 23-летним голкипером долгосрочное соглашение, видя в нём будущего "первого номера".

Сообщается, что по условиям нового договора Хендерсон станет одним из самых высокооплачиваемых вратарей Европы.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

В минувшем сезоне Хендерсон выступал на правах аренды за "Шеффилд Юнайтед" и пропустил только 37 голов в 40 матчах. Интерес к нему проявляет "Челси".

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