"Манчестер Юнайтед" готов сделать Хендерсона одним из самых высокооплачиваемых вратарей Европы

Теги манчестер юнайтеддин хендерсон

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Хендерсона одним из самых высокооплачиваемых вратарей Европы

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о продлении контракта с воспитанником клуба Дином Хендерсоном.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" хотят заключить с 23-летним голкипером долгосрочное соглашение, видя в нём будущего "первого номера".

Сообщается, что по условиям нового договора Хендерсон станет одним из самых высокооплачиваемых вратарей Европы.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

В минувшем сезоне Хендерсон выступал на правах аренды за "Шеффилд Юнайтед" и пропустил только 37 голов в 40 матчах. Интерес к нему проявляет "Челси".

Не пропустите: "Интер" готов выкупить Алексиса Санчеса, но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адольфо Гайч перешел в ЦСКА

Адольфо Гайч перешел в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов