"Манчестер Юнайтед" готов сделать Крооса одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

"Манчестер Юнайтед" готов сделать полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса одним из самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, на трансфере 28-летнего хавбека "сливочных" настаивает лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Учитывая желание своего наставника, руководство манкуниацев готово предложить немцу одну из самых высоких зарплат в АПЛ. Однако препятствием на пути возможного переезда игрока на "Олд Траффорд" может стать его трансферная стоимость.

Напомним, "Реал" шокировал "Манчестер Юнайтед" стоимостью Крооса. | soccernews.ru