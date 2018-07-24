"Манчестер Юнайтед" готов сделать Крооса одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюреал мадридтони кроос

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Крооса одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ"Манчестер Юнайтед" готов сделать полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса одним из самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, на трансфере 28-летнего хавбека "сливочных" настаивает лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Учитывая желание своего наставника, руководство манкуниацев готово предложить немцу одну из самых высоких зарплат в АПЛ. Однако препятствием на пути возможного переезда игрока на "Олд Траффорд" может стать его трансферная стоимость.

Напомним, "Реал" шокировал "Манчестер Юнайтед" стоимостью Крооса. | soccernews.ru

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