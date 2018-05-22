"Манчестер Юнайтед" готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком планеты

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"Манчестер Юнайтед" готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком планеты"Манчестер Юнайтед" готов сделать ведущего форварда ПСЖ Неймара самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные дьяволы" уже выходили на контакт с окружением 26-летнего нападающего парижан. "Юнайтед" уведомил бразильца, что готов платить ему свыше 40 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, Санчес считает "Манчестер Юнайтед" самым большим клубом Англии. | soccernews.ru

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