"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду

"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по ведущему форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом за 33-летнего форварда "сливочных" "красные дьяволы" будут готовы выложить 170 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, Перес не намерен удовлетворять финансовые запросы Роналду. | soccernews.ru