"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду

Теги манчестер юнайтедреал мадридкриштиану роналду

"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по ведущему форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом за 33-летнего форварда "сливочных" "красные дьяволы" будут готовы выложить 170 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, Перес не намерен удовлетворять финансовые запросы Роналду. | soccernews.ru

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