"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба капитаном, лишь бы тот не уходил
"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать хавбека Поля Погба этим летом. Об этом пишет ESPN.
Ранее сообщалось, что игрока хочет купить "Реал".
По данным издания, руководство клуба хочет предложит французу стать капитаном команды, для того, чтобы он остался в команде.
Нынешний контракт Погба рассчитан до лета 2021 года. В прошедшем сезоне игрок участвовал в 47 матчах, забив 16 голов и сделав 11 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16