"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба капитаном, лишь бы тот не уходил

1 Теги манчестер юнайтедполь погбареал мадрид

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба капитаном, лишь бы тот не уходил

"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать хавбека Поля Погба этим летом. Об этом пишет ESPN.

Ранее сообщалось, что игрока хочет купить "Реал".

По данным издания, руководство клуба хочет предложит французу стать капитаном команды, для того, чтобы он остался в команде.

Нынешний контракт Погба рассчитан до лета 2021 года. В прошедшем сезоне игрок участвовал в 47 матчах, забив 16 голов и сделав 11 ассистов.

Не пропустите: Погба посетил вечеринку, организованную игроком "Ювентуса" | http://soccernews.ru
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Комментарии

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петушалду
петушалду

Погба просит зарплату на уровне зарплаты Санчеса, у которого зарплата 26 000 000 фунтов. Нафиг ему эта повязка капитана, без бабла?

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