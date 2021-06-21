"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Фото инстаграм Поля Погба

"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить полузащитника Поля Погба, чей контракт с клубом истекает через год.

По информации The Sun, "красные дьяволы" готовы сделать француза самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Сообщается, что по условиям нового пятилетнего соглашения хавбек сможет зарабатывать 24,2 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 28-летний Погба сыграл за "МЮ" 42 матча, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Погба может перейти в "ПСЖ". | http://soccernews.ru
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