"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может получить от клуба очень щедрое предложение о продлении контракта.

По информации The Sun, "красные дьяволы" хотят сохранить 28-летнего француза в составе, поэтому готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Источник утверждает, что "МЮ" согласен платить хавбеку около 31 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Погба сыграл за "Юнайтед" 13 матчей и сделал 7 ассистов. Последние два месяца он пропустил из-за травмы.

Контракт звёздного футболиста с английским клубом истекает 30 июня 2022 года.

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