"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Теги манчестер юнайтедполь погба

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может получить от клуба очень щедрое предложение о продлении контракта.

По информации The Sun, "красные дьяволы" хотят сохранить 28-летнего француза в составе, поэтому готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Источник утверждает, что "МЮ" согласен платить хавбеку около 31 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Погба сыграл за "Юнайтед" 13 матчей и сделал 7 ассистов. Последние два месяца он пропустил из-за травмы.

Контракт звёздного футболиста с английским клубом истекает 30 июня 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не намерен совершать трансферы зимой. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

16-летний Ваннер стал рекордсменом "Баварии"

16-летний Ваннер стал рекордсменом "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов